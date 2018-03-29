بعد موجة الإنتقادات.. "فيسبوك" يعلن عن أدوات جديدة للخصوصية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -

تعمل إدارة "فيسبوك" حاليا على إطلاق مجموعة من الأدوات الجديدة، وذلك في محاولة لـ"تمكين المستخدمين من التحكم في خصوصيتهم"، وللتماشي مع لوائح الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى التشديد على حماية البيانات.. بحسب ما كشفته صحيفة "الغارديان" البريطانية الأربعاء 28 مارس/ آذار..

هذه التغيرات الجديدة تأتي في سياة الخصوصية، بعد ما اتهمت الشركة بفضيحة تسريب بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم، المرتبطة بشركة "أناليتيكا كامبريدج". وكانت إحدى هذه الأدوات، لوحة تحكم موحدة لمعلومات الخصوصية.. بهذا الخصوص، قالت "إيرين إيغان"، كبيرة مسؤولي الخصوصية في "فيسبوك": "نعمل على معظم هذه التحديثات منذ فترة، لكن المستجدات التى طرأت الأيام الماضية أكدت أهميتها"..

وقال اثنين من كبار موظفي "فيسبوك": "لقد كشفنا الأسبوع الماضي عن كم العمل الذي نحتاج إليه لتطبيق سياستنا، ومساعدة المستخدمين في فهم كيف يعمل فيسبوك"، وأضافا: "أوضحنا كذلك أن الوصول إلى إعدادات واضحة وقوية للخصوصية، وغيرها من الأدوات المهمة ليس بالأمر السهل، وعلينا العمل أكثر لإبقاء المستخدمين على إطلاع دائم"..

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