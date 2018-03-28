دراجة مائية أبهرت عشاق المغامرة يمكنها السير فوق سطح الماء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

هل أصبح المشي على الماء حقيقة! شخصان من نيوزيلندا حققا هذا الحلم

دراجة مائية أبهرت عشاق المغامرة يمكنها السير فوق سطح الماء بثبات

مصنعة من الكربون لتكون خفيفة وثابتة على الماء، وتعمل بالهايدروفيل نفس التكنولوجيا المستخدمة للمراكب الشراعية

يجب تحريك الدواسات لتشغيل مروحة الدراجة والبطارية تدوم ساعة واحدة

عندما تصبح الدراجة سريعة ترفع الجسم على سطح الماء

كما يمكن التحكم في سرعة الإنزلاق على سطح الماء

الدراجة المائية مزودة ايضا بجهاز كهربائي لتحافظ على توازنها فوق سطح الماء

لدراجة المائية هي كل وسيلة بحرية تدار بمحرك ميكانيكي أو بخاري ومهيأة للطفو على سطح الماء ولاستخدام الأفراد. وتتميز الدراجات المائية ببدن مغلف بالكامل يمنع احتجاز الماء بداخلها في حالة انقلابها، وهي مصممة ليتم تشغيلها بواسطة شخص بوضعية الوقوف أو الإنحناء أو الجلوس مستقيما أو على الركب ودون الحاجة إلى التواجد داخلها.

قد تحتوي بعض الدراجات المائية على خاصية الرجوع العكسي والتي تسمح للدراجة بالرجوع إلى الخلف، مما يزيد من القدرة على المناورة في المساحات الضيقة. يمنع استخدام تلك الخاصية إلا مع السرعات المنخفضة أو في وضع الوقوف.

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