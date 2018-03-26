هل يفكك الإتحاد الأوروبي شركة "غوغل"؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة



في الوقت الذي تطالب فيه كبرى الدول الأوروبية باعتماد نموذج أوروبي جديد لتشديد الضرائب على شركات الإنترنت العملاقة مثل "آبل" و "غوغل"، حاول الاتحاد الأوروبي إبداء شكوك خطيرة إزاء سيطرة عملاق التكنولوجيا "غوغل" في دول الاتحاد، كما لم يستبعد تفكيك الشركة وفقا لتحذير من جانب مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، وفق "صحيفة تليغراف البريطانية"..

وبهذا التلميح الجديد، أعربت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، "مارغريت فيستاجر"، عن اعتقادها بأن التهديد بتفكيك "غوغل" إلى شركات أصغر يجب أن يبقى مطروحا، في المقابل تواجه شركة "غوغل" قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي.. بخصوص ممارستها التجارية..





وكانت "مارغريت فيستاجر" قالت، العام الماضي، هناك مزيد من القضايا التي يتوقع رفعها على غوغل في المستقبل، بعد أن فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قياسية، بلغت 2.4 مليار دولار على الشركة صاحبة محرك البحث الأشهر في العالم..

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