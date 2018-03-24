هل تدخل "نوكيا" غمار المنافسة بهاتفها 6 الجديد؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

تحاول شركة نوكيا قدر المستطاع الرجوع إلى السوق بأي ثمن كان، بعدما احتكرت شركة "أبل" و "سامسونغ" سوق الهواتف والإلكترونيات، مؤخرا أفرجت شركة "HMD Global" المالكة لحقوق بيع نوكيا عن النسخة الجديدة من هاتف "Nokia 6" المميز، حيث أتى هذا الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 16 ميغابيكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابيكسل ومعالج Qualcomm Snapdragon 630 ونظام تشغيل Android Oreo 8.0..

يبلغ حجم شاشته 5.5 إنشاً (حوالي الـ14 سنتمتراً) من زجاج الـ"Gorilla Glass" مع عرض بتقنيّة الـ2.5D، وفق موقع (cnet) المختص في الإلكترونيات..



وخلال استعراض هذا الهاتف في معرض "MWC 2018"، توقع الخبراء أن يلقى رواجا كبيرا نظرا لمواصفاته المميزة وسعره المنافس جدا.. ومن المنتظر أن يصل هذا الهاتف إلى روسيا وعدد من أسواق أوروبا الشرقية وآسيا قريبا بسعر 315 دولارا تقريبا..

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