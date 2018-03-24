العلماء يعثرون على دوامة نفايات بالمحيط الهادي.. حجمها مهول

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

عثر الباحثون قال باحثون في المحيط الهادي بين كاليفورنيا وهاواي على بعد مئات الأميال من المدن الكبرى على "دوامة نفايات"، بين هاواي وكاليفورنيا تتجمع فيها زجاجات بلاستيكية، ألعاب للأطفال وأجهزة إلكترونية مكسورة بالإضافة الى شباك صيد مهجورة، وحطام سفن، حيث قدرت هذه النفايات بحوالي 87 ألف طن على الأقل..

وفي السنوات الأخيرة، عرفت هذه المنطقة سمعة سيئة، ذات تركيز عالي من المخلفات البلاستيكية والكيميائية وغيرها من النفايات التي يحصرها تيار شمال المحيط الهادئ الدائري، ويطلق عليها علميا اسم "الدوامة المحيطية"، وفق موقع "nytimes"

أكدت مجلة "ساينس ريبورتس" ، التي نشرت عددها الخميس الماضي، ـن الكمية كبيرة جدا وهي عبارة عن مدينة كبيرة مليئة بالقمامة المتكدسة، كما أوضحت أنها أكبر بأربعة إلى 16 مرة مما كان يعتقد سابقا، ويبلغ حجمها تقريبا حوالي 1.8 أضعاف حجم كاليفورنيا..

يقول "لوران ليبرتون، المؤلف الرئيسي للدراسة، والمختص في علم المحيطات بمؤسسة تنظيف المحيطات، وهي منظمة غير ربحية تقوم بتطوير الأنظمة لإزالة القمامة البحرية وتمول الدراسة: "إن الأمر مزعج للغاية، ولا يمكن توقع حقيقته إلا إذا رأيت ذلك على الأرض الواقع.. هذا محزن جدا"!

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