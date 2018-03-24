الإمارات تشارك العالم "ساعة الأرض" بإطفاء الأضواء مساء اليوم

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

تحتفي الإمارات، اليوم؛ بهدف نشر الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وتعزيز سلوكيات الاستهلاك الرشيد، وتسليط الضوء على الممارسات الإيجابية، التي تؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي في العمل المناخي، فضلاً عن دعم الجهود الوطنية؛ الرامية إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث البيئي.

ويقام الحدث السنوي في إمارة دبي تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع «جمعية الإمارات للحياة الفطرية»، و«الصندوق العالمي لصون الطبيعة»، وبدعم من «مجموعة دبي للعقارات»؛ وذلك في «مراسي بروميناد» – منطقة مراسي الخليج التجاري؛

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حيث ستبدأ الفعاليات، في الساعة الرابعة مساء وتستمر حتى العاشرة ليلاً، يتخللها انطلاق «مسيرة ساعة الأرض»، وإطفاء الأضواء لمدة 60 دقيقة من الساعة 8:30- 9:30 مساء.تعد «ساعة الأرض» إحدى أكبر المبادرات البيئية العالمية، التي يجتمع خلالها الملايين من الأفراد في مختلف أنحاء العالم؛ للتوعية بالأخطار الناجمة عن ظاهرتي الاحتباس الحراري والتغير المناخي؛ وذلك عبر إطفاء كافة الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة كاملة.

بدأت المبادرة كحدث رمزي عام 2007، عندما أطفأت فيه أضواء مدينة سيدني الأسترالية، فيما أصبحت «ساعة الأرض» أكبر حركة بيئية تضامنية في العالم، تلهم الملايين من الأفراد والمؤسسات إلى ضرورة اتباع سلوكيات مستدامة؛ للمحافظة على كوكبنا وموارده الطبيعية

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ومن المقرر أن تنطلق «مسيرة ساعة الأرض»؛ الفعالية الأبرز في الحدث، في تمام الساعة 8:30 مساء، بمشاركة واسعة من الدوائر الحكومية والشركات الخاصة والجامعات والمدارس، وسيتم توفير حافلات مجانية من محطة مترو الخليج التجاري إلى فعاليات «ساعة الأرض» وبالعكس كل 15 دقيقة، من الرابعة وحتى العاشرة مساء، كما تنظم الهيئة عدداً من الفعاليات المصاحبة لحدث «ساعة الأرض».

بلدية دبي

وتشارك بلدية دبي العالم في الاحتفال بمناسبة ساعة الأرض بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي.صرح بذلك المهندس داوود الهاجري مدير عام البلدية، وأكد أنه سيتم من خلال هذه الاحتفالية إبراز طبيعة وحجم الجهود التي تقوم بها البلدية لحماية البيئة ومواردها الطبيعية من تربة، ومياه، وتنوع بيولوجي بري وبحري، ومشاريع متنوعة تسهم في المحافظة على الأنظمة البيئية ورفع جودة الحياة في الدولة بالتوازن بين المشاريع التنموية والبيئية.