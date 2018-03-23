وكالة "ناسا" توقف هجوم الكويكبات القاتلة بالطلاء!

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



مع تزايد المخاوف من احتمال تعرض الأرض لهجوم خارجي، وهو الشيء الذي يمكن أن يدمر بعض جزء من الأرض.. ادعى "مايكل مورو"، مدير نظام ديناميكيات الطيران التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، أن هناك ربما طريقة يمكن عبرها وقف هجوم مميت من خلال طلاء الصخور الفضائية ببساطة..



مؤخرا، تم إعداد خطط لتدمير هذه الكويكبات العدوانية بسلاح نووي عبر تغيير مسارها، حيث تخطط وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية، إرسال بعثة يطلق عليها "تقييم تأثير الكويكب" و "انحرافه"، ومن المرجح أن تشهد هذه البعثة تحطيم كويكب في عام 2020، أو ستمهد لذلك، وفق موقع "دايلي ستار"..

يمكن أن تتلخص المهمة في طلاء الصخور القاتلة، وهذا الإجراء سيجعل الكويكب أعزل ضد تأثيرات الإشعاع الشمسي، هذا لأن تغيير لون الصخر يمكن من امتصاص إشعاعا أكبر، الذي يساعد بتغيير مساره عبر الفضاء بعيدا عن كوكب الأرض..



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