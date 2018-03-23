جثة كائن فضائي عثر عليها في صحراء "تشيلي".. ما هي حقيقتها؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

انتشرت تكهنات بأن هناك مخلوقات غريبة في صحراء "تشيلي" تتسم بمواصفات غير طبيعية، بعدما عثر على مومياء في صحراء "تشيلي" غريبة الشكل.. هذه المومياء الصغيرة يبلغ طول هيكلها العظمي 6 بوصات، كانت مدفونة داخل حافظة جلدية خلف كنيسة مهجورة في صحراء "أتاكاما" في تشيلي عام 2003، وفق صحيفة "تلغراف"..

كان شكل رأس المومياء الصغيرة مخروطية الشكل، كما تملك 10 أزواج من الأضلاع بدلا من 12، وهذه المواصفات أدت إلى زعم الأهالي بأن المومياء هي "كائن فضائي" ولا تشبه البشر.. هذا مما أدى إلى القيام بتحليل جيني مفصل للمومياء التي لقبت بـ "آتا"..





وبعد تحليل جيني مفصل للمومياء الصغيرة "آتا"، توصل العلماء إلى أنها ليست بكائن فضائي وأن كوكبها الأرض، وهي مخلوق بشري.. جاءت نتائج التجارب التي أجراها الخبراء في جامعة "ستانفورد" وجامعة "كاليفورنيا" عكس التوقعات، إذ أن الهيكل العظمي يعود لطفل بشري كان يعاني من طفرات جينية، ولم ينج منها بعد الولادة..

وأخذ الفريق الحمض النووي من نخاع العظم في أضلاع "أتا"، ثم قارنوه بـ "جينوم" الإنسان، فأظهرت التحاليل أن المومياء كانت بشرية أنثى، وهي من أصل أمريكي أصلي وأوروبي..

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