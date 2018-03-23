العلماء يؤكدون بذهول "هناك حياة رائعة تحت الجليد" (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

في الوقت الذي تنجذب فيه الدراسات للبحث عن مخلوقات تعيش في الفضاء، ويتم إنفاق الملايين لإكمال هذه المشاريع، هناك وجهة نظر أخرى، لماذا لا نعرف ما هو قريب منا أولا؟

بدون مبالغة، هناك حياة تحت أقدام البشر تستحق الدراسة حقا، حيث أكد بحث العالم "درو لورار"، الباحث الرئيسي في مشروع "العلوم أسفل الجليد،"، وهو مشروع مختص بدراسة قدرة كائنات قاع البحر على التأقلم مع التغيرات المناخية أسفل محيط "أنتاركتيكا" الجليدي، وهو أحد أكثر الأماكن برودة فوق الأرض..

بحسب موقع الـ "CNN بالعربي"، قالت "لورار": "توجد كائنات هنا لا توجد في مكان آخر على وجه الأرض، لديها قدرة عالية على التأقلم على التغييرات المناخية”..





يحكي "لورار" عن تجربته قائلا: "يتكون الفريق من 9 من العلماء والتقنيين، نغوص 10 أقدام تحت الماء المتجمدة التي تصل حرارتها إلى درجتين تحت الصفر، يشبه الأمر الغوص في الفضاء الخارجي بسبب المشاهد الموجودة أسفل الجليد مع اختراق أشعة الضوء، صفاء الماء غير معقول، وكأنك تطفو في الهواء، نحن ببساطة نكتشف الحياة أسفل الجليد"..



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