طلب غريب من مؤسس واتساب لمستخدمي فيسبوك عبر تويتر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

طلب مؤسس تطبيق "واتساب" المملوك لشركة فيسبوك مساء الثلاثاء، من خلال تغريدة، مستخدمي فيسبوك بإلغاء حساباتهم.

وكتب براين أكتون، في تغريدته على حسابه الشخصي في تويتر "لقد حان الأوان. امسح فيسبوك"، وذلك في ظل الانتقادات التي تواجهها فيسبوك مؤخرا، حول حماية خصوصية وبيانات المستخدمين.

ووفقا لموقع "ذا فيرج"، لم يستجب أكتون، الذي تبلغ ثروته 6.5 مليار دولار، لطلب التعليق على تلك التغريدة "الغريبة"، وكانت فيسبوك اشترت "واتساب" التطبيق المختص بالدردشة في 2014، مقابل 16 مليار دولار ما حول مؤسسي التطبيق براين أكتون وجان كوم، لأصحاب ثروات طائلة.

واستمر أكتون وكوم في إدارة "واتساب" تحت مظلة فيسبوك، لكن أكتون انفصل مطلع هذا العام، مفضلا العمل على مشروعات مستقلة، آخرها كان الاستثمار بمبلغ 50 مليون دولار، في تطبيق "سيغنال"، المنافس لـ"واتساب".

وعانت أسهم فيسبوك هبوطا في قيمتها، في ضوء ضغوط دولية للإجابة على أسئلة تتعلق باستخدام شركات لبيانات المستخدمين لتحقيق مكاسب سياسية لبعض الأطراف.

وطالب الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي ومجلس العموم البريطاني إدارة فيسبوك بالرد على الاتهامات بشأن ببيع بيانات المستخدمين لشركات تعمل على الإنترنت واتهمت بالمشاركة في توجيه حملات دعائية للناخبين الامريكيين على فيسبوك لدعم حملة دونالد ترامب في الانتخابات الماضية.

ولم تكن هذه أول مرة، يقوم فيها موظف سابق لفيسبوك بانتقاد الشركة بشكل علني بعد تركه لها، حيث سبق لرئيسة النمو السابقة في الشركة، شاماث باليهابيتيا، بانتقاد الشركة بقولها: "لقد صممنا أدوات لتمزيق الأنسجة التي تعمل بها المجتمعات".

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