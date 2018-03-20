"محيطات المريخ".. فارق عمره 300 مليون سنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

توصلت دراسةُُ أجراها باحثون أميركيون إلى أن عمرَ محيطاتِ كوكب المريخ أقدم بـ300 مليون سنة عما كان معتقداً في السابق.

وقال باحثون بالجيوفيزياء في جامعة كاليفورنيا إن ثلثَ سطح المريخ كان مُغطى بالمحيطاتِ والمياه، عقِب سلسلةٍ ضخمة من الثوراتِ البركانية، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء.

وأضافوا أن ظهور محيطات على المريخ يرتبط بنشاط منطقة ثارسيس، التي تعد أكبر مقاطعة بركانية على سطح الكوكب الأحمر، مشيرين إلى أن مساحة هذه المنطقة تبلغ 5 آلاف كلم، مما يجعلها أكبر نظام بركاني في المجموعة الشمسية.

ويعتقدُ العلماء أن تكونَ هذه المنطقة قد أطلقت غازاتٍ كثيفة جداً في الجو، ما أدى إلى احتباسٍ حراري، نتَجَ عنه في نهايةِ المطاف وجودَ الماء على سطحِِ الكوكب الأحمر.

ويقول العلماء إن هذه الثورات البركانية غيرت طبيعة سطح الكوكب الأحمر على نحو دائم.

وكانت دراسات سابقة تحدث عن أن ظهور المحيطات في المريخ كان بعد وقت طويل من انفجارات البراكين، وتحديدا قبل 3.7 مليار عام.

ورفض بعض العلماء فكرة وجود محيطات على المريخ أصلا، على اعتبار أن المريخ ليس لديه غلاف يحافظ على مياه المحيطات.





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