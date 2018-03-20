من هي الدول العربية التي تفضل إستخدام "تويتر" على "فيسبوك"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



هل سألت نفسك من من الدول العربية يستخدم سكانها الإنترنت أكثر من الباقي؟ في الواقع يستخدم أكثر من 156 مليون شخص وسائل التواصل الاجتماعي في الدول العربية، مصر تستحوذ على حصة الأسد، فواحد من كل ثلاثة يملكون حسابا في فيسبوك، أما في منطقة الخليج فالسعودية تتربع على راس القائمة، إذ يوجد قرابة مليوني مستخدم لتويتر.

أما عالميا، فيتجاوز عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ثلاثة مليارات، إذ يملك نحو أربعة من 10 أشخاص في العالم، حسابا في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وفق موقع "الحرة".

مصر الأولى عربيا

بلغة الأرقام، تشير إحصائيات حديثة إلى تصدر مصر البلدان العربية من حيث استخدام الإنترنت، وناهز عدد مستعملي الإنترنت في البلاد 50 مليون شخص في نهاية العام الماضي، وهو ما يعادل نصف سكان البلاد.

أتت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بــ 24 مليون مستخدم، أي قرابة ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم 33 مليون نسمة، وفي منطقة المغرب العربي حل المغرب ثالثا بـ22 مليونا. إذ يستخدم ستة مغاربة من كل 10 الإنترنت.

فيما احتلت دول الخليج، ذات الكثافة السكانية المنخفضة، المراتب الأولى في نسبة الولوج إلى الإنترنت، حيث يلج 99 بالمئة من سكان قطر والإمارات الإنترنت، ثم يليهم سكان الكويت والبحرين بنسبة 98 في المئة..



اقرأ أيضا:

وفقا لجنسيتك العربية.. دول يمكنك السفر إليها دون تأشيرة

