تويتر يختبر ميزة تظهر الأخبار المهمة أعلى الصفحة الرئيسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أكّد موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه يختبر خوارزمية جديدة لتنيظم الصفحة الرئيسية الخاص بالمستخدمين، والتي تتيح ظهور مزيد من التغريدات الخاصة بالمؤسسات الإخبارية أعلى الصفحة عند وقوع أحداث كبيرة.

ورغم تأكيد موقع التغريدات القصيرة أن مستخدمين سيكون بإمكانهم اختيار هذه الميزة الجديدة، لكن متحدثًا باسم الموقع صرح لـ BuzzFeed أن هذه الخوارزمية ستصبح أتوماتيكية في المستقبل.

وبدأت الميزة في الوصول للمستخدمين بعد وفاة العالم ستيفن هوكينج، إذ ظهرت التغريدات المتعلقة به أعلى الصفحة الرئيسية الخاصة بهم على أجهزة iPhone، بالإضافة إلى الأخبار الأخرى البارزة مثل الانتخابات الخاصة بالكونجرس في بنسلفانيا، كما تصدرت الدعوى المرفوعة ضد Fox News أيضاً عددا من الصفحات الرئيسة للمستخدمين.

وقال كيث كولمان من موقع تويتر في بيان: "يأتي الناس الى تويتر ليروا ما يحدث، ولذلك نعمل على إيجاد طرق تسهل على الجميع العثور على الأخبار ذات الصلة والمحادثات المحيطة حتى يتمكنوا من البقاء على اطلاع بما يهمهم."

من المحتمل أن تكون هذه الميزة الجديدة مرتبطة بميزة Twitter Now Happening Now والتى تجمع التغريدات حول الأحداث الجارية معًا، على الرغم من أنها تستخدم عادة للأخبار الرياضية.

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