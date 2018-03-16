أبل تطرح أداة جديدة لمراقبة استخدام الأطفال لأجهزتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

طرحت شركة أبل صفحة َ رقابة أبوية جديدة تحمل اسم Families' page مخصصة لحماية الأطفال من قِبل الوالدين، إذ تُبرز الطرق التي يمكن للوالدين التحكم بها لاستخدام أطفالهم لأجهزة أبل المختلفة.

و تهدف الشركة إلى مساعدة أولياء الأمور من أجل الحصول على فهم أفضل للميزات المختلفة المتوفرة عبر أجهزتها، اذ تضم الصفحة جميع المعلومات الخاصة بالرقابة الأبوية التي تقدمها الشركة.

وتدّعي الشركة أنها أنشأت قسم الأطفال بعناية في متجر App Store وأنها تراجع جميع التطبيقات للتأكد من أنها آمنة، ويمكن للآباء تقييد الفئة العمرية بحيث يمكن للأطفال شراء المحتوى أو تنزيله وفقًا لأعمارهم، وسيكون لدى الآباء أيضًا القدرة على التحكم فى نوع التطبيقات التي يثبتها أطفالهم على الجهاز، كما يمكنهم أيضًا إيقاف متصفح الويب Safari.

وزاد استخدام الهواتف الذكية من جانب الأطفال بشكل مثير للقلق خلال السنوات الماضية، لدرجة أن الهاتف الذكي أصبح أداة إلهاء يوفرها الآباء ليتخلصوا من إزعاج أطفالهم، وفي الآونة الأخيرة، تم انتقاد شركة آبل بسبب عدم تركيزها كثيرًا على هذه المشكلة، وطالب مستثمران رئيسيان في الشركة بإضافة ضوابط لتحسين تجربة استخدام الأطفال للهواتف، وحمايتهم من الأشياء الضارة التي يمكن أن يتعرضوا لها، وكشفت الشركة عن أنها توفر وسائل الرقابة الأبوية منذ عام 2008 بالفعل، ووعدت ببذل المزيد من الجهود.

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