غوغل وفيسبوك تحظران إعلانات "بتكوين"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

قرر عملاق البحث غوغل منع جميع الإعلانات المرتبطة بالعملات الرقمية والإلكترونية وعلى رأسها البتكوين, وهبط سعر البتكوين بعد هذا القرار إلى مادون التسعة آلاف دولار.



لا تزال العملة الافتراضية بتكوين تواجه حربا من الشركات العالمية الكبرى, فبعد فيسبوك, وجهت شركة غوغل ضربة جديدة للبتكوين, بعد أن أعلنت منع بث كل الإعلانات المرتبطة بالعملات الرقمية.

وستبدأ الشركة خطوة حظر تلك الإعلانات والمحتويات ذات الصلة في الأول من شهر حزيران/يونيو المقبل.

شركة غوغل التي قامت خلال العام الماضي بإلغاء وحظر أكثر من ثلاثة مليار إعلان بسبب انتهاكها لسياساتها الإعلانية، قالت إن القرار جاء بسبب السياسة الجديدة للشركة، والتي تقضي بحظر طرح إعلانات المنتجات المالية غير المنظمة والتي لا تخضع لرقابة الجهات الرسمية.

وكان عملاق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد منع إعلانات العملات الافتراضية في كانون الثاني/يناير العام الجاري، مبررة أن تلك الإعلانات، ترتبط في كثير من الأحيان بممارسات ترويجية مضللة وخادعة، وأن تلك العملات تستخدم أساليب مزيفة لجذب مستثمرين جدد.

ويعود وجود عملة البتكوين الافتراضية لأول مرة عام 2009، عندما اخترعها مجموعة أشخاص, وتعتمد على مبدأ التعامل المباشر بين الأشخاص دون الحاجة لوجود وسيط.





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