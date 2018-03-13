اليابان تقف في وجه "التسونامي" بفضل هذا الإبتكار (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

الخوف من الخطر قد يصنع العجائب، هذا ما تشعر به اليابان اتجاه خطر الزلازل والتسونامي الذي يهدد أراضيها على الدوام، لهذا السبب سخرت عبقرية أبنائها والعلم للوقوف في وجه الخطر، وابتكرت فنادق على شكل كبسولات دائرية لحماية السكان من غضب مياه البحر وارتفاع مستواه..

هذا المشروع العبقري تم الكشف عليه الإثنين 5 مارس/ آذار في حديقة "دوتشن في مدينة "ناكازاكي"، وصرح "شيوجي تاهارا"، مصمم الفندق، للصحافة المحلية بأن الفندق صمم "لضمان سلامة أفضل لعامة الناس من مخاطر التسونامي أو ضد أي نوع من المخاطر الطبيعية".

هذا الفندق ليس فقط محطة للاختباء، بل يمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة نجوم السماء ليلا، كما أنه مجهز بالكامل وغرفة نوم تكفي لعائلة كاملة وحمام خاص ومكان لحفظ الطعام..

هذا الفندق المصمم بطريقة مبتكرة جدا يقبل الطفو واللارتفاع فوق الأمواج العاتية بسبب المادة التي صنع منها، وهي مادة البلاستيك المقوى بالألياف..



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