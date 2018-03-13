أخيرا.. دواء حقيقي ربما يطيل العمر لفترة أطول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يسعى الكثيرون إلى العيش طويلا والاستمتاع بالحياة في ظروف صحية جيدة، لكن لا يمكن ايقاف الطبيعة، وصد الشيخوخة التي تتسلل تدريجيا إلى كل الأجسام في مرحلة عمرية ما ولا سبيل للهروب منها، فهل يستطيع العلم تأخيرها وتمديد عمر الإنسان؟

في هذا الخضم، ابتكر علماء فرنسيون دواء "Alirocoumab"، هذا الدواء يستطيع خفض مستوى الكوليسترول (الضار) في الدم، كما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة القلبية بنسبة 15%..، وهي التي تسبب الموت للعديد من الأشخاص، وفق موقع "archyworldys"..





هذا الدواء يحوي ميزات مركب "Alirocoumab" الذي يطيل العمر ويقلل من خطر الوفاة المبكرة، وفق مقال نشرته مجلة "MedicalXpress" عبر موقعها على الإنترنت..

الجدير بالذكر، أن هذا الدواء "Alirocoumab" ينتمي إلى فئة المثبطات "PCSK9" التي تعد من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وتتسبب بتحريض هجوم الجهاز المناعي في الجسم ضد بروتين معين في الكبد، المسؤول عن إنتاج "PCSK9" لدى الأشخاص الذين يعانون من مستوى عال من الكوليسترول (الضار). وأكدت البحوث العلمية، أن هذا العقار يؤدي تناوله لمدة عامين وبشكل دوري، إلى خفض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 29%..

اقرأ أيضا:

الوصول لعقار جديد يعالج مرضى التصلب الجانبي الضموري

دواء جديد يعالج واحدا من أبرز أعراض ألزهايمر