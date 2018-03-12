دراسة تقلب الموازين.. هكذا يتسلل الموت الى الجسم البشري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



توجد لدينا جميعا فكرة الموت والانتهاء في اللاوعي، فكل مخلوق يمر بمراحل في حياته تنتهي معظمها بالموت، كما يعي معظمنا أن الجسم يتحلل تدريجيا، لكن ما لا يعلمه كثر هو الآلية التي يتحلل فيها الجسم منذ لحظة الموت، فماذا يحدث لأعضاء الجسم بنظر العلم؟

مؤخرا، سجل الباحثون مقطع فيديو لنشاط الدود داخل جسم حي، وهو ما قد يساعد على فهم العلاقة بين الموت والتقدم في العمر، وأظهر باحثو جامعة لندن، كيف تحصل الوفاة في جسم الإنسان، وتنتقل من خلية إلى أخرى، هذه الدراسة تكشف للمرة الأولى مرحلة تسمى بـ"التخشب الموتي"، وذلك من خلال انتشار الدود..







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ماهي مرحلة "التخشب الموتي"؟

يعد التخشب الموتي من أحد علامات الموت، ويشهد حصول تفاعلات كيميائية في جسم الإنسان، وهو عادة ما يحصل بعد ساعات من مفارقة الحياة، تم تشبيه هذه المرحلة بـ"الجسر" بين الحياة والموت، بالحريق الذي يشب في المنزل، فيشرع في التآكل، وتحصل عملية انتشار الموت من خلال مادة "الكالسيوم" التي يمكن التحكم فيها داخل الجسم، وفق صحيفة "independent"..



وفيما نبهت بحوث عدة إلى استمرار عمل جسم الإنسان لفترة بعد الوفاة، يجري تعريف الموت في الغالب باعتباره توقف القلب عن النبض والعقل عن العمل.

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