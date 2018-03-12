الصين تختبر قطار رصاصة "فوشينغ" الجديد

أخبار الآن | بكين - الصين - (وكالات)

يقوم المتخصصون باختبار تشغيل قطار رصاصة «فوشينغ» الجديد في بكين، الذي يضم 16 عربة، حسب ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.

وبحسب شركة "تانغشان" المحدودة التابعة لشركة مهمات السكك الحديدية الصينية، فإن القطار الجديد تبلغ سرعته المصممة 350 كيلومترا في الساعة، ويصل طوله إلى 415 مترا، وهو ضعف طول القطارات الحالية، ويمكنه استيعاب أكثر من 1100 راكب.

وتتضمن الاختبارات التشغيلية التي يجريها طرف ثالث، أكثر من 28 اختبارا. ولن يحصل القطار الجديد على رخص التصميم والتصنيع إلا بعد اجتياز كافة الاختبارات. ويعد قطار "فوشينغ" المصمم والمصنع في الصين بشكل كامل، أكثر اتساعا وفعالية، مع تمتعه بمدة خدمة أطول وقدرات تشغيلية أفضل.

وعلى مدار العقد الماضي، تطورت السكك الحديدية فائقة السرعة في الصين بشكل كبير، إذ تضم البلاد حاليا أطول شبكة في العالم للسكك الحديدية فائقة السرعة، التي تم تصميم ثلثها تقريبا لتشغيل قطارات تسير بسرعة 350 كيلومترا في الساعة.

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