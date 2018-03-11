هاتف للأطفال خال من وسائل التواصل.. سيسعد الآباء حتما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



غالبا ما يخشى الاباء على أطفالهم التعامل مع الهواتف الذكية، والإبحار عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير المراقبة في غيابهم، فالبنسبة لهم الأطفال لا يحتاجون لهواتف محمولة، لكن واقع التواصل يفرض على الآباء شراء هواتف لأبنائهم.. فكيف يمكنهم التعامل مع الأمر؟ أي الحفاظ على التواصل وفي نفس الوقت تجنيب الأبناء الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي..

في هذا الصدد، توصلت شركة ناشئة ومقرها "بروكلين" إلى حلول مع الآباء والأمهات، حيث إكتشفت هاتف "Light 2"، وهو هاتف للاتصال فقط ولكتابة رسالة كلاسيكية، وهو ما يؤهله ليكون خيارا صالحا للآباء الذين يريدون أن يمتلك أطفالهم هاتفا محمولا صالحا للأتصال فقط، ويرفضون أن يستخدم أبناؤهم تطبيقات الوسائط الاجتماعية..





هذا الهاتف الأنيق هو بديل للهواتف ذات المظهر القديم التي تتمتع بقدرات مماثلة لكنها لا تجذب المراهقين، في هذا الصدد قال "جو هولييه"، الشريك المؤسس لشركة لايت، لـ "صباح الخير يا أمريكا": "من الواضح أن هاتف "Light 2" يوفر السلامة الأساسية للأطفال، فلا خوف من التعامل معه، لأنه محدود ولا يؤثر عليهم، فهو بديل رائع للهواتف الذكية، كما أن شكله مثير للغاية، في المقابل لن يوفر أدوات التسلية، فليس هناك مجال لتصفح الإنترنت ووسائل الإعلام الإجتماعية، وهو ما يخفف حجم مخاوف الآباء من تصفح المواقع المحظورة..



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