نسخة جديدة من "سكايب" للهواتف الرخيصة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



طرحت شركة تطبيقِ محادثاتِ الصوت والفيديو "سكايب" المملوكة لإمبراطورية البرمجيات الأمريكية "لمايكروسوفت" إصداراً جديداً من التطبيقِ المخصص للهواتفِ الذكية الأقدم والأرخص والتي تعملُ بنظامِ التشغيل أندرويد 4.وأندرويد 5. وهي إصداراتٌ قديمة من نظامِ التشغيل الذي يحملُ أحدثَ إصداراته حاليا رقم 8.1.

وذكرت شركة "سكايب" في رسالة عبر الإنترنت أن الإصدار الجديد "أخف سواء على قرص البيانات أو رقائق الذاكرة بما يسمح له بسرعة أكبر في الاتصال وتحسين جودة الصوت والصورة بالنسبة للأجهزة القديمة أو الرخيصة، إلى جانب تحسين الأداء في حالة ضعف قدرات شبكة الاتصالات".

ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجياعن مايكروسوفت قولها إنها بدأت طرح الإصدار الجديد حالياً وأنه سيكون متاحا في مختلف دول العالم خلال الأسابيع المقبلة.





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