تويتر.. علامة المشاهير الزرقاء قريبا للجميع

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (صحف)

يبدو أن علامة تويتر الزرقاء التي تُمنح عادة للمشاهير والسياسيين والإعلاميين، ستصبح متاحة للجميع، بحسب ما أكدت صحف بريطانية.

إذ يعتزم موقع التغريد الأشهر تويتر ، إتاحة علامة التوثيق تلك لكافة مستخدميه , وتَعني تلك العلامة أن صاحب الحساب تم التأكد من هويته.

وحتى الساعة ليس واضحاً متى سيُتيح الموقع تلك الخاصية لجميع المستخدمين، كما لم يتم شرح آلية عملها على نطاق واسع.

وفي حين لا تعني تلك العلامة الزرقاء سوى أن صاحب الحساب تم التأكد من هويته، إلا أن الموقع لم يكن يمنحها سابقاً سوى للمشاهير والصحافيين والسياسيين.

ففي حديث لصحيفة الصن البريطانية، أعرب الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي، عن اعتقاده بأن خاصية التوثيق هذه يجب أن تكون متاحة للجميع. وقال: "نعتزم فتح التوثيق للجميع".

يذكر أن العام الماضي وجهت عدة انتقادات لتويتر بسبب توثيقه حسابات لشخصيات يمينية متطرفة.



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