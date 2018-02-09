تسريب شيفرات لنظام "آي أو إس"وأبل تعترف بالاختراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعترفت شركة "أبل" الأمريكية أن بعض الشيفرات البرمجية (السورس كود) الخاصة بنظام التشغيل IOS جرى تسريبها على الإنترنت، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.

وقالت التقارير إن الشيفرة المستخدمة في نظام التشغيل "IOS 9" سُرِّبت ونُشرت على موقع "غيت هاب"، وهي النسخة القديمة من نظام تشغيل أيفون.

وقد أمرت "أبل" موقع "غيت هاب" بحذف ومسح الأكواد البرمجية، مشيرة إلى أن هذا "التسريب لن يضر بأمن وسلامة هواتفها".

وقالت الشركة في بيان "السورس كود الذي تم تسريبه قديم.. إذ تستخدم معظم أجهزتنا حاليا نظام آي أو إس 10".

وأضافت "وفقا لبياناتنا، فإن 93 في المئة من مستخدمي أبل يستخدمون النظام التشغيلي الجديد.. مما يعني أن هذا التسريب لن يضر في شيء".

اقرأ أيضا:

آبل تطور قلماً ضوئياً يكتب ويرسم دون لمس الشاشة