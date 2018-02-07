لقطات مذهلة للمريخ.. كأنك ترى الكوكب عن قرب! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعتبر كوكب المريخ الكوكب الرابع في المجموعة الشمسية، ويعرف باسم الكوكب الأحمر، وذلك بسبب وجود كميات كبيرة من أكسيد الحديد على سطحه، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ طبقة الغلاف الجوي له تتكوّن من ثاني أكسيد الكربون، وهذه الطبقة الرقيقة والباردة تمنع وجود الماء السائل فيه.. وكالة الناسا مهتمة بشكل كبير بهذا الكوكب، وخصصت هذا الفيديو الرائع!

في التفاصيل، عرضت وكالة ناسا لقطات بانورامية مذهلة للمريخ التقطها مسبار "كيوريوسيتي روفر"، تلقي نظرة غير مسبوقة على فوهة "غيل كريتر"، وتم تصوير الفوهة من الأعلى، عندما كان المسبار على قمة النتوء الجبلي الذي يحمل اسم "فيرا روبين ريدج"، وهي المنطقة التي يقوم المسبار باستكشافها منذ عدة أشهر.

وأظهرت وكالة الفضاء الأميركية ناسا الصورة التي التقطها مسبار "كيوريوسيتي"، بواسطة كاميرا "Mastcam"، في 23 كانون الثاني 2018، مع العلم أنه تمكن من التقاط ما يزيد عن 224 ألف صورة منذ هبوطه على سطح الكوكب الأحمر..





وتكشف اللقطات البانورامية المثيرة أكثر من 30 ميلا (حوالي 45 كلم)، قطعها مسبار كيوريوسيتي منذ عام 2012، نحو جبل شارب.وقال أندرو غود من وكالة ناسا، إنه "عندما هبط كيوريوسيتي على المريخ قبل خمس سنوات، كانت نية الفريق دراسة جبل شارب السفلي، حيث أن قاعدة الجبل توفر الوصول إلى طبقات تشكلت على مدى ملايين السنين في وجود المياه".

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