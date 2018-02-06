مستخدمو آيفون X يشتكون من عيب بهواتفهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



منذ بداية إصدارها لمنتجها الجديد، وجدت عملاقة التكنولوجيا ابل نفسها في وضع لا تحسد عليه..مجموعة من الاخفاقات والعيوب بدأت تظهر للعلن بدرجة متواترة، مما جعلها تحاول تدارك الموقف. ورغم تأكيد رئيس شركة آبل تيم كوك أن رضا المستهلكين عن هاتفها الجديد بلغ 96 في المئة إلا أن المشاكل تلاحق الهاتف المميز منذ تأخر موعد إطلاقه سبتمبر الماضي.

حيث اشتكى المستخدمون على موقع "منتدى مستخدمي آيفون X على الإنترنت من أنه يسمعون رنين الهاتف لكنهم لا يستطيعون استقبال المكالمة لفترة قد تصل إلى 10 ثوان.

وقد اشتكى ما يصل من 800 مستخدم ايفون X من هذه المشكلة، كما تم إثارة هذه المشكلة في منتدى الدعم الرسمي بأبل.

وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز، فإن شركة أبل تحقق حاليا في هذه المشكلة غير المتوقعة، ولكن في الوقت الراهن لا يمكن للشركة تحديد سبب المشكلة، وليس من المعروف كيف ستصلحها الشركة، إلا أنها أكدت أنها تعمل على حلها سريعا.

ه ناك مشكلة جديدة يعاني منها أصحاب هواتف أيفون X من أبل، فهي تتمثل في عدم استخدامهم جهاز الأيفون كهاتف إي لا يتسطيعون الرد على المكالمات الواردة، وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.

وتثار هذه المشكلة لأن شاشة أيفون X تضيء في وقت يصل من 6 إلى 10 ثواني، وهو ما يعني أن المستخدم سيكون غير قادر على الوصول للأزرار الظاهرية الخاصة بقبول أو رفض المكالمات،



اقرا ايضا