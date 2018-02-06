خلل مغناطيسي يهدد الأرض.. وربما يدمر الكهرباء والبشر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل تتخيل حياة بشرية بدون كهرباء أو اتصال بالآخرين؟ وكأنك تعيش في قرية معزولة مظلمة لا تعرف ما يدور في المناطق الأخرى، إنه سيناريو صعب التخيل، ولا يمكن رؤيته إلا بالأفلام فقط، لكن لا أحد يتوقع ما الذي ستؤول إليه الأرض إذا ما حدثت كارثة خارجية عن هذا الكوكب؟!

في هذا الصدد، حذر علماء من أن الحياة على وجه الأرض قد تتغير بشكل جذري، مع تغير طبيعة حقل القوى المغناطيسية المحيط بالأرض، وهو ما قد يؤدي إلى تدمير الأقمار الاصطناعية والكهرباء، والتسبب بسرطانات وإنهاء حياة كثير من الحيوانات..

العلماء شرحوا هذه النظرية، بشكل مفصل، أكدوا أن هناك طبقة من الحديد السائل توجد أسفل القشرة الأرضية، هذا السائل قد يذوب بفعل الحرارة الموجودة في باطن الأرض، وتعمل طبقة الحديد السائل هذه كقوة مغناطيسية هائلة جدا..

قد يصل تأثير هذا الحقل المغناطيسي لعشرات آلاف الأميال في الفضاء، ويعمل كطبقة تحمي الأرض من أشعة الشمس، وتيارات مشحونة بالطاقة تعرف بـ"الرياح الشمسية"، ومن صفات طبقة الحديد السائل أنها غير ثابتة، وقد عكس حقل الطاقة المغناطيسية الخاص بها، عكس نفسه تماما خلال آلاف السنوات التي مضت.

ومن المعتقد أن هذه العملية (أن يعكس حقل الطاقة نفسه) تستغرق آلاف السنوات، ويرى العلماء أنها بدأت بالفعل، وفق ما ذكر موقع "ديلي ميل"، وضعف الحقل المغناطيسي الخاص بالأرض بسرعة أكبر بـ 10 مرات من المدة التي تخيلها العلماء، لتصل إلى 5 في المئة كل عقد من الزمن، بحسب بيانات من وكالة الفضاء الأوروبية، ويضعف "درع الحماية" المغناطيسي بشكل كبير فوق أميركا الجنوبية.

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