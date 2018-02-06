بوينغ تفاجئ العالم.. وتحلق بسرعة 5 أضعاف لسرعة الصوت (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (independent)

تعتبر "إيرباص" و"بوينغ" الشركتان الأكثر شعبية اللتين تهيمنان على السوق الحالي من الطائرات، هاتان الشركتان تختلفان الواحدة عن الأخرى في العديد من الطرق بما في ذلك تصميم الطائرات، لكن منذ وقت طويل يدخلان في منافسة قوية جدا، فكل شركة تحاول التفوق على الأخرى من حيث المخرجات المتميزة..

مؤخرا، فاجأت شركة "بوينغ" للطيران عالم الملاحة بعد بكشفها عن نموذج جديد لطائرة نفاثة، هذه الطائرة تستطيع الدوران حول الأرض لمدة تتراوح بين ساعة و3 ساعات، وقال "غي نوريس" من مجلة "أفييشن ويكلي"، أن "الطائرة الجديدة سيطلق عليها اسم "فالكري 2"، وهي ستحلق بسرعة 5 أضعاف لسرعة الصوت..







في هذا الصدد، أشارت صحيفة "إندبندنت" أن شركة "بوينغ" كشفت عن تصميم لنموذج الطائرة في مؤتمر الطيران بفلوريدا في يناير/ كانون الثاني الماضي، ولم يصدر أي بيان رسمي بمخطط الطائرة حتى الآن.

ويتوقع أن تنافس الطائرة الجديدة نفاثة "إس آر 72"، وهي النموذج المطور من طائرة "إس آر 71"، أسرع طائرة في العالم، ويتشابه تصميم طائرة بوينغ الجديدة وطائرة "إس آر 72" التي تعمل عليها شركة "لوكهيد مارتن" لصالح الحكومة الأمريكية، ويستخدم كلاهما محركات "تربو" مشتركة الدوران، التي ستنطلق بسرعة 3 أضعاف سرعة الصوت.

ولحد الآن، لا توجد أي أنباء عن الموعد الذي ستطلق فيه شركة "بوينغ" الطائرة الجديدة، وكل ما هو متاح الآن هو نموذج أولي للطائرة..

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