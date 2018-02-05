هذا الموقع قد يساعدك كمستخدم على تحسين أمنك الإلكتروني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (24)

عرفت "ظاهرة التنمر الإلكتروني" بأنها "استغلال الإنترنت والتقنيات المتعلقة به" قصد إيذاء شخص آخر بطريقة متعمدة ومتكررة.. ، فهو يأتي "نتيجة لاستمرار المضايقة"، وسوء المعاملة، بالاضافة الى السخرية، عن طريق رسائل البريد الإلكتروني، أو أي شكل من أشكال الاتصال الإلكتروني.. فكيف يمكن تجنب هذه الظاهرة؟

في هذا الخضم، أطلقت مؤسسة كندية تدعى "سيتزن لاب" أو (معمل المواطن) خدمة جديدة لمساعدة مستخدمي الإنترنت على تحسين مستوى أمنهم الالكتروني أثناء تصفح الشبكة الدولية من خلال استبيان بسيط تنفذه المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

لهذا السبب، يمكن لزوار موقع مؤسسة "سيتزن لاب" ملء استبيان مسح باللغة الإنكليزية، يشمل معلومات عن الأجهزة المستخدمة في تصفح الإنترنت وأكبر المخاوف الرقمية لدى المستخدمين. وبعد ملء الاستمارة يتلقى المستخدم بصورة فورية تقييماً لدرجة تأمين استخدامه للإنترنت والمخاطر التي يواجهها اعتماداً على المعلومات والبيانات التي قدمها في الإجابة على الاستبيان، كما يتلقى توصيات بكيفية زيادة درجة التأمين.

إضافة لهذه الامتيازات، موقع "سيتزن لاب" لا يقول فقط للمستخدم ما يجب عليه عمله لتحسين أمن استخدامه للإنترنت، وإنما يشرح طريقة عمل وفاعلية هذه الإجراءات، وهو ما يعني أنه حتى المستخدمين الأقل إجادة للتكنولوجيا يمكنهم الاستفادة منه.

وعلى سبيل المثال، فإن المستخدم يمكنه أن يتعلم كيفية إيجاد تطبيق يتسم بالأمان فى المحادثة وطريقة الاستخدام، بالإضافة إلى كيفية التمييز بطريقة أكثر سهولة بين رسائل البريد الإلكتروني الخطيرة والرسائل المزعجة غير الضارة، كما يتيح الموقع مواد سهلة القراءة تتعلق بموضوعات مثل التحرش عبر الإنترنت والتشفير وتأمين تصفح الإنترنت..

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