بين مؤيد ومعارض.. هل يسمح بالهواتف النقالة في المدراس؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( غرفة الأخبار )

بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبرِ السماح باستخدامِ الطلاب للهواتفِ النقالة في المدارس في السعودية وانتشارِ هاشتاغ #السماح_بالجوالات_في_المدارس ، الأمر الذي نفتهُ وزارةُ التعليم فيما بعد .. كثرَ الجدلُ والنقاش حولَ الموضوع .. فبينَ مؤيدٍ ومعارض تباينت الآراء .. على صفحاتنا على مواقعِ التواصل الاجتماعي سألناكم هل تقبلونَ اصطحابَ أطفالكم للهواتف الذكية معهم إلى المدارس؟ وكانت هذهِ أبرز التعليقات على صفتحنا على فيسبوك

صفاء كانت من المعارضين وعلقت بالقول بأنها ترفضُ الفكرة لأن لا فائدةَ من استخدامِ الهاتف للأطفالِ في المدارس ، وأن الهاتف فقط عليه أن يكونَ محصورا في المنزل وفي أوقاتِ الفراغِ فقط

Safa EL

لا انا أرفض الفكرة لأن ليس هناك أي فائدة من استخدام و اصطحاب الاطفال للهاتف الى المدارس فالهاتف في اوقات الفراغ فقط أ و في المنزل و ليس في المدارس

بينما يرى ياسر بأن الهواتفَ النقالة مرفوضة تماما لكن يقول بأنهُ لا بأس بالأجهزة اللوحية المبرمجة للدراسة لتطوير مهارات التعلم .



Yasser Abdellah

الهواتف النقالة لا ! ولكن لا بأس بالأجهزة اللوحية أن كانت مبرمجة فقط للدراسة قصد تطوير مهارات التعلم لدى الطلاب..

علي في المقابل يوافقُ على وجودِ الهواتف في المدارس إذا كانت بشرطِ انجازِ البحوث والأنشطةِ التعليمية .



Ali Ben Ghacha

أنا لا اوافق الى في حالة واحدة وهي في انجاز بحوث او انشطة داخل القسم ومع مراقبة الاساتدة وشكرا.



عبر الاقمار من القاهرة الدكتور كمال مُغيث الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية حول موضوع الجوالات في المدارس

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