كيف تحمي حسابك في الفيسبوك من الإختراق؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أصبحت مواقعُ التواصلِ الاجتماعي هدفا للقراصنة مع تزايدِ اعدادِ المستخدمين وتنوعِ توجهاتهم الاجتماعية والسياسية والفكرية، حيثُ كثرَ الحديثُ في الآونةِ الأخيرة عن تزايدِ عددِ الإختراقات في الفيسبوك، ولهذا سنذكر لكم في سياق هذا التقرير، أهمَ الطرقِ والوسائل لضمانِ عدمِ إختراقِ حِسَابِكَ إطلاقا…

رغم الشعبية الكبيرة التي يحظى بها موقع التواصل الاجتماعي الأكبر عالمياً "فيسبوك"، فإن الخرافات والشائعات لم تغادره يوماً، حتى باتت مدخلاً لعدد من المخترقين الذين باتوا أحد صانعي هذه الخرافات، لغايات الدخول للحسابات بسهولة ويسر، من خلال المستخدمين أنفسهم.



تعددت أشكال هذه القصص المصطنعة، ولكنها اتفقت في أسلوب واحد؛ وهو زيادة الرغبة لدى المستخدمين لدخول هذه الروابط أو التطبيقات، ومعرفة ما تحتويها حسب العنوان الجذاب الذي وضع لها مسبقاً، أو تجربة التطبيقات التي تقوم بإخبارهم عن جوانب تخيلية من حياتهم.



خبير التقنية علي الدليمي ذكر ان الروابط والتطبيقات التي تقدم للمستخدمين بعناوين جذابة ولافتة للانتباه، ما هي إلا مخاطر حقيقية على المستخدمين، ويؤكد الدليمي، أن هذه التطبيقات المباشرة على موقع التواصل فيسبوك، تعطي صلاحية مهمة للمخترق أو منشئ التطبيق، للاستحواذ على شفرة "Access Token"، والتي ستعطي صلاحيات واسعة له من خلال هذه التطبيقات.



ولتجنب هذه المخاطر ينصح عدد من الخبراء الأوربيين، بتغيير كلمة سر الحساب دورياً، وتسجيل الخروج من جميع الأجهزة من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم الدخول إلى تبويب (الأمان وتسجيل الدخول)، ثم الخروج من جميع الجلسات، مع أهمية الدخول إلى تبويب التطبيقات من خيار الإعدادات، وإلغاء جميع التطبيقات غير المستخدمة، أو غير المعروفة لدى المستخدم، وبهذه الطريقة سيتم تغيير شفرة الأكسس توكن "Access Token"، ومنع أي شخص من الوصول للحساب.



الجدير بالذكر أن معظم حوادث الاختراق حول العالم التي تم رصدها أو قدمت بها شكاوى رسمية لـ"فيسبوك"، كان السبب الأول في حدوثها هو المستخدم، من خلال دخوله إلى روابط مجهولة، أو اشتراكه في تطبيقات غير موثوقة، أو عدم التزامه بخيارات الأمان التي وفرها الموقع.

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