فيسبوك يمكنه الآن تحديد مستواك المعيشي

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

على الرغم من أن موقع فيسبوك يعرف عنا الكثير، فإنه قد يعرف دخلك مستقبلاً، أو إن كنتَ غنياً أو فقيراً.

عملاق الشبكات الاجتماعية حصل على براءة اختراع لنظام حديث يمكّنه من جمع معلومات عن المستخدمين، مثل البيانات الشخصية، والتعليم وملكية المنازل واستخدام الإنترنت، من أجل التنبؤ بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدم.

ويمكن للنظام أيضاً التنبؤ بعدد الأجهزة التي تمتلكها، وبالتالي محاولة تقدير الفئة الاجتماعية للمستهلك.

كما يمكنه تحديد الفئة الاجتماعية أيضاً من خلال خلفيات المستهلكين، مثل المدارس والجامعات المسجلة عبر حساباتهم، وكذلك الأحياء التي يسكنون بها، التي ستعطي مؤشرات عن حياتهم.

وبحسب موقع «ذا هيل» الأمريكي، فقد تم تسجيل براءة اختراع هذا النظام في 27 يوليو (تموز) الماضي ، بينما لم يتم الإعلان عنه إلا في الأول من فبراير (شباط) الحالي.

ويعمل النظام على تطوير الخوارزميات في «فيسبوك»، من أجل تحسين قدرته على جمع المعلومات حول المستهلكين .

وتقول شركة «فيسبوك» إنها ستعمل على ذلك التحليل لتتبع الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستهلكين، من أجل استهداف أفضل من الإعلانات عبر الموقع الأزرق.

وقال متحدث باسم فيسبوك لـ«ذا هيل» إنه من الممكن ألا تفعل الشركة أي شيء ببراءة هذا الاختراع، وأضاف: «غالباً ما نسعى للحصول على براء الاختراعات التكنولوجية الحديثة، حتى وإن لم ننفذها، لكنها ربما تصبح تلك البراءة مهمة في خططنا المستقبلية».

معنا من جدة المهندس محمد كتوعة الخبير التكنولوجي والتواصل الاجتماعي

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