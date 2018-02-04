الفراشات الملكية تواجه خطر الإنقراض

أخبار الآن | كاليفورنيا - الولايات المتحدة الامريكية ( وكالات )



ذكر تقرير أن أعداد الفراشات الملكية، التي تقضي الشتاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية انخفض إلى أدنى مستوى في 5 سنوات على الرغم من رصد المزيد من المتطوعين عدد أكبر من المواقع خلال بحثهم عن الفراشة ذات اللونين البرتقالي والأسود، التي تحظى بأكبر قدر من الإعجاب في أميركا الشمالية.



وأوضحت جمعية للحفاظ على اللافقاريات في تقرير أن أحدث إحصاء للفراشات الملكية بلغ 200 ألف فراشة في منطقة الغابات في الساحل الأوسط لكاليفورنيا انخفاضا من 1.2 مليون ومئتي الف فراشة قبل عقدين، بما يشير إلى أن أعداد الفراشات التي يعثر عليها في غربي جبال روكي تواصل انخفاضها الحاد.



وقالت سارينا جيبسن، وهي مديرة قسم الأنواع المهددة بالانقراض في جمعية زيرسيس "الأمر مقلق بكل تأكيد"، وتخرج العشيرة الغربية من الفراشات الملكية للنور على نبتة حشيشة اللبن في ولايات مثل أريزونا وأيداهو ويوتا وواشنطن قبل أن تبدأ هجرتها الموسمية نحو كاليفورنيا.

وأوضحت جيبسن أن الإحصاء السنوي لعدد الفراشات في كاليفورنيا، ويجرى في نهاية الخريف بمشاركة عشرات المتطوعين والعلماء، لم يشهد مثل هذا الانخفاض الحاد إلا في عام 2012 بإحصاء 144812 فراشة في 136 موقعا، وأضافت أن إحصاء 2017 تم من خلال مراقبة 262 موقعا وهو ما يثير قلقا أكبر.

وأشارت إلى أن الدفء غير المعتاد في هذا الوقت من العام وحرائق الغابات والانهيارات الطينية قد تكون من بين العوامل، التي أثرت على أعداد الفراشات وتكاثرها وهجرتها في وقت متأخر عن المعتاد، وتبحث الهيئة الأمريكية للأسماك والحياة البرية إدراج الفراشات الملكية في قائمة اتحادية للأنواع المهددة بالانقراض.

اقرأ أيضا:

حملة "الفراشات" .. داووا سورية بصوت أمريكي





