"يوتيوب غو" يصل إلى أكثر من 130 دولة في العالم

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

أعلن موقع "يوتيوب" عن إطلاق تطبيق "يوتيوب غو" YouTube Go في أكثر من 130 دولة حول العالم وبشكل حصري لمستخدمي نظام "أندرويد".

ويعتبر التطبيق نسخة معاد تصميمها من تطبيق "يوتيوب" الرسمي، حيث تم تصميمه للأماكن ذات الاتصال الضعيف والتي تكون فيها أسعار البيانات الخلوية مكلفة جداً.

يتيح تطبيق "يوتيوب غو" للمستخدمين تنزيل مقاطع الفيديو لعرضها في وضع عدم الاتصال، وهو الشيء الذي تمنحه شركة "يوتيوب" في العادة كجزء من اشتراك YouTube Red الذي تبلغ قيمة اشتراكه في الشهر 10 دولارات.

ويمكن لمستخدمي التطبيق أيضاً مشاركة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء من خلال نقل الفيديوهات من جهاز إلى آخر دون استخدام المزيد من البيانات.

وقد تم إطلاق التطبيق لأول مرة العام الماضي في الهند، ثم بدأ العمل عليه في 14 بلداً آخر، لكن يشهد التطبيق اليوم أول ظهور دولي له، وتعمل "غوغل" على تحديث التطبيق باستخدام مزايا جديدة، منها خيار بث مقاطع الفيديو وتنزيلها بجودة أعلى، وبث محتوى جديد مخصص للمحتوى المقترح، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة عدة مقاطع فيديو دفعة واحدة بين جهاز وآخر.

ورغم أن التطبيق تم إطلاقه في أكثر من 130 دولة إلا أن التركيز منحصر على الدول التي لديها إمكانية محدودة في الوصول إلى البيانات الخلوية، كما لا توجد خطط لبدء تشغيل التطبيق في الدول ذات الشبكات المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة البريطانية.

يشار إلى أن التطبيق متوفر بشكل مجاني على متجر "غوغل بلاي".

إقرأ أيضاً:

تصفح فيسبوك ينخفض بشكل كبير بسبب شروط زوكربيرغ

خبراء: فيسبوك غير صالح للأطفال



