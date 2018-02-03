محمد بن راشد يدشن أول قمر صناعي عربي صنع بأيادٍ إماراتية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)



دشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، أول قمر صناعي عربي يتم تصنيعه بواسطة فريق هندسي إماراتي بنسبة 100% وبدون أي دعم خارجي أجنبي.

وقال الشيخ محمد، على حسابه على «تويتر»: «خليفة سات يدشن رسميًا دخول الإمارات عصر التصنيع الفضائي الكامل وامتلاك الدولة تقنيات بناء الأقمار الصناعية بنسبة 100%».

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وأشار إلى أن «قطاع التصنيع الفضائي سيواصل نموه، وسنواصل دعمه، ووجهنا بتصنيع أقمار صناعية بدقة أعلى، شبابنا أثبتوا قدرة وكفاءة ورجولة في ميدان التصنيع الفضائي وسيشكلون مع زملائهم من العلماء والباحثين نواة لمستقبل علمي عربي راسخ».

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "المهندسون الإماراتيون هم أول فريق عربي يستطيع بناء قمر صناعي بنسبة 100% دون أي مساعدة أجنبية، وشباب الإمارات أثبتوا كفاءة.. وقدرة فائقة في ميدان التصنيع الفضائي".

وتابع سموه: "دولة الإمارات اليوم هي الدولة العربية الأولى التي تمتلك تقنيات بناء أقمار صناعية بشكل كامل ومستقل عن أي دعم خارجي، ولدينا اليوم علماء وخبراء ومهندسون يشكلون نواة لمستقبل علمي راسخ للدولة".

وأضاف سموه: "قطاع التصنيع الفضائي سيواصل نموه وسنواصل دعمه وسيكون عنصراً حيوياً في اقتصادنا الوطني"، مؤكداً سموه: "خليفة سات" فخر إماراتي... وهو ليس إنجازاً إماراتياً وعربياً فحسب، إنما إنجاز عالمي بما سيوفره من معلومات ستفيد الإنسانية ككل، ويمثل إضافة علمية مهمة لمسيرتنا التنموية".

وكان في استقبال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لدى وصوله إلى المجمّع حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وسعادة اللواء طلال حميد بالهول الفلاسي، ويوسف حمد الشيباني مدير عام المركز، وعدد من كبار المدراء التنفيذيين في المركز.

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