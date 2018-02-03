غوغل تبحث مع أرامكو إنشاء مركز تكنولوجي في السعودية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة، أن ألفابت، الشركة الأم لغوغل، تجري محادثات مع أرامكو السعودية بشأن مشروع مشترك لبناء مركز للتكنولوجيا في المملكة على غرار "وادي السيليكون" الشهير في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وبحسب المصادر، أفضت المباحثات إلى صيغة اتفاق مبدئي حول بناء "وادي السيليكون" في السعودية، على أن تساعد الشركة الأم لـ"غوغل" شركة أرامكو في بناء مراكز البيانات الكبرى في المملكة.

ومن المنتظر أن تصبح السعودية بعد هذا المشروع أكبر مركز لبيانات الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط، ولن تكون دول المنطقة بحاجة لاستخدام كابلات بحرية مرتبطة في أوروبا.

وتهدف "غوغل" من هذا التحرك المحتمل أن يكون لها موطئ قدم بالسعودية على غرار منافسيها أبل وأمازون اللذين يجريان مناقشات مع الرياض حول آفاق الاستثمار التكنولوجي في السعودية.

وقد يساعد المشروع المشترك بين ألفابت وأرامكو شركة النفط السعودية على التوسع في الولايات المتحدة.

ومن غير الواضح حجم المشروع المشترك المحتمل بين ألفابت وأرامكو، رغم أنه قد يكون كبيرا بما يكفي لإدراجه في سوق الأسهم السعودية.



إقرأ أيضاً:

علماء: التكنولوجيا قد تنقذ الأرض من الاحتباس الحراري

تصفح فيسبوك ينخفض بشكل كبير بسبب شروط زوكربيرغ

"سوبر ماريو" الشهير بفيلم رسوم متحركة بتوقيع "نينتندو"



