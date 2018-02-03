"خليفة سات".. أول قمر صناعي إماراتي 100%

أخبار الآن | دبي- الامارات العربية المتحدة (وكالات)

دشن نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القمر الصناعي خليفة سات ليصبح أول قمر صناعي إماراتي، يتم تطويره بالكامل بأيدي فريق من المهندسين الإماراتيين، ويسجل القمر الصناعي بذلك دخول الإمارات عصر التصنيع الفضائي الكامل، إذ من المقرر إطلاقه إلى الفضاء الخارجي خلال وقت لاحق من العام الجاري عقب الانتهاء من إجراء سلسلة تجارب الإطلاق، ليكون "خليفة سات" القمر الصناعي الإماراتي والعربي الأول من نوعه.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "المهندسون الإماراتيون أول فريق عربي يستطيع بناء قمر صناعي بنسبة 100 بالمئة دون أي مساعدة أجنبية، وشباب الإمارات أثبتوا كفاءة وقدرة فائقة في ميدان التصنيع الفضائي"، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وتابع: "دولة الإمارات اليوم الدولة العربية الأولى التي تمتلك تقنيات بناء أقمار صناعية بشكل كامل ومستقل عن أي دعم خارجي، ولدينا اليوم علماء وخبراء ومهندسون يشكلون نواة لمستقبل علمي راسخ للدولة"، وأضاف: "قطاع التصنيع الفضائي سيواصل نموه وسنواصل دعمه وسيكون عنصرا حيويا في اقتصادنا الوطني"، مؤكدا: "(خليفة سات) فخر إماراتي (..) إنجاز عالمي بما سيوفره من معلومات ستفيد الإنسانية ككل، ويمثل إضافة علمية مهمة لمسيرتنا التنموية".

يذكر أن "خليفة سات" يعد ثالث قمر صناعي يطوره "مركز محمد بن راشد للفضاء"، بعد كل من "دبي سات-1" و"دبي سات-2"..

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