إجراء أول تجربة ناجحة للتاكسي الطائر "فاهانا" في أمريكا

أخبار الآن | أوريغون - الولايات المتحدة - (وكالات)

أعلنت شركة إيرباص، الجمعة، أنها أجرت بنجاح أول تجربة على طائرة "فاهانا" التي تقاد ذاتيا، في خطوة تمهد إلى تغير ثوري في عالم النقل، وذكرت الشركة في موقع مشروع الطائرة vahana، أن التجربة أجريت في ولاية أوريغون الأميركية في الـ 31 من يناير الماضي وفق ما هو مخطط له.

وأضافت أن الطائرة التاكسي التي أطلق عليها اسم " Alpha One"، حلقت على ارتفاع 5 أمتار قبل أن تهبط بسلام، وقالت إن الرحلة الأولى استمرت لمدة 53 ثانية فقط كانت الطائرة فيها تسير بشكل ذاتي، مشيرة إلى أن اليوم التالي شهد تجربة ناجحة ومماثلة، بحضور ممثلين عن الإدارة الاتحادية للطيران.

وكانت الشركة أعلنت في السابقة أن هدفها من هذا المشروع هو إيجاد وسيلة تساعد الأشخاص على التنقل بسرعة وتفادي الاختناقات المرورية، كما أشارت إلى أن التجربة جاءت بعد عامين من البناء والتخطيط، مشيرة إلى أنها ستجري مزيدا من التجارب والتعديلات على الطائرة، وتتوقع الشركة أن تطرح الطائرة الجديدة في الأسواق خلال عام 2020.

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