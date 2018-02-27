كمبيوتر محمول من "هواوي" بكاميرا تظهر وتختفي.. حسب الطلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

استعرضت شركة هواوي الصينية، يوم الاثنين، أحدث جيل من أجهزتها اللاب توب "مايت بوك إكس برو"، يتسم بمفهوم ٍ وتصميم جديد يتناسب مع هواتفها الذكية الجديدة، اذ تختفي كاميرته "ويب كام" داخل لوحة المفاتيح، وتَظهر من جديد عند الحاجة إليها من لوحة المفاتيح.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في المؤتمر العالمي للمحمول، الذي انطلق في مدينة برشلونة الإسبانية ويستمر حتى الاول من شهر اذار مارس المقبل.

ويتمتع تصميم اللاب توب "مايت بوك إكس برو" بأن 91% نسبة المؤامة بين الشاشة وهيكل الجهاز، حيث تختفي تقريباً الإطارات الجانبية، كما يتميز بنظام صوتي محيطي قوي "دولبي آتوم"، بحسب موقع 24 الإماراتي.

وتوجد كاميرا اللاب توب وسط اللوحة كمفتاح، وتتوسط الزرين "F6" و"F7"، ضماناً للأمن والأمان ولحماية الخصوصية، فتظهر وقت استخدامها، وتُغلق بعد الانتهاء منها.

وبعد تجربة موقع "ذي فيرج" التقني لكاميرا الجهاز، قال الموقع إنها غير عملية ولا مريحة، لاضطرار المستخدم إلى إمالة اللاب توب لضبط زاوية الكاميرا.

وأشار الموقع إلى هذه الكاميرا قد تروق لبعض المستخدمين الذين يهتمون بالخصوصية والمتخوفين من مخاطر اختراق كاميرات الويب في الأجهزة المحمولة، إلا أن أنها قد تُزعج البعض الآخر، لأنها لا تقابل عين المستخدم مباشرةً.

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