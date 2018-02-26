سامسونغ تعلن عن هاتفها الجديد S9

أخبار الآن | دبي - الإمارات ( عبد الكريم جملود )



أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن هاتفها الذكي الجديد جالاكسي S9 بنسختيه العادية و الكبيرة و ذلك في مؤتمر الجوال العالمي المقام في اسبانيا.



ومن المقرر إتاحة الهاتف الجديد في الأسواق بدءا من السادس عشر مارس/آذار المقبل .

لم تجري سامسونج تغيرات كبيرة على الشكل الخارجي لهاتفها الجديد ولكنها أضافت تحسينات مطورة على الكاميرا الخاصة به وركزت على التطبيقات البصرية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي لجذب المستخدمين خاصة فئة الشباب في ظل تباطئ واستقرار سوق الهواتف الذكية .



وجاءت أبرز ميزاته

يحمل الهاتف كاميرا مزدوجة 12 ميغابكسل مع مثبت بصري مطور وأداة صوتية مزودة بخصائص الذكاء الصناعي.

مع امكانية ضبط الكاميرا لتصوير الحركة ببطء .

كما تتيح الكاميرا لمستخدمي الهاتف الجديد التقاط أفضل الصور في الإضاءة المنخفضة.

وتشمل الخواص الجديدة أيضا اكثر سهولة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بالهواتف السابقة للشركة .



إضافة إلى برنامج يحول الصور الذاتية الملتقطة بالكاميرا الأمامية إلى رموز تعبيرية فورية.

ويبلغ سعر هاتف S9 الجديد 720 دولار , بينما يبلغ سعر نسخته الأكبر S9 بلس 840 دولار , نافيا كل التقارير التي زعمت بأنه سيكون أغلى من هاتف

ايفون X التابع لشركة أبل الأمريكية البالغ سعره 999 دولار.





من عمان الدكتور أشرف بني محمد خبير التقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية

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