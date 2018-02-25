شرطة دبي تخطط لإطلاق كلب ذكي لحماية المنازل في دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

كلبٌ ذكي يفهمُ ماذا يتحدثُ الناس ويتعرفُ بالاشخاص اثناءَ الجلوسِ والوقوف...نحن لسنا في فلمِ رسومٍ متحركة.. نحن في مدينةِ دبي..

اذ تخططُ شرطة دبي، لإطلاقِ كلبٍ ذكي لحمايةِ المنازل وجهاتٍ أخرى، وتم عرضُ نموذجٍ لهذا الكلب «سمارت دوج» كجزءٍ من معرضِ الإمارات للابتكار في سيتي ووك في دبي.



ووفقاً لعرضٍ قدُمَ في المعرض عن الكلب ِالذكي فإنه يزنُ نحو 35 كيلوجراماً، ويحتوي على كاميرا كتف فوق الرؤية 360 درجة تعملُ عبر واي فاي، ويمكنها نقلُ الصور مباشرة إلى صاحبِ المنزل أو إلى غرفةِ عملياتِ الشرطة، والشركة التي تقومُ ببناءِ الجهاز بالتعاونِ مع شرطةِ دبي.

وأشار العرض إلى أن الكلب الذكي لا يمكن أن يصدر فقط الأصوات ولكن لديه أيضاً خاصية الفهم عندما يتحدث الناس ويتعرف بالأشخاص أثناء الجلوس، والوقوف، والمشي على الأرض وحتى المصافحة ويصدر أصواتاً تنبيهية،

ومجهز بأجهزة استشعار المسافة التي تسمح له بتحديد الناس القادمين من بعيد وإعطاء إشارات تحذير لصاحب المنزل، ويهدف إلى تأمين المنازل والسفارات في الإمارات.

وتعمل الشركة المختصة بتصنيعه على النموذج التالي لكلب الحراسة الذي سيتم التركيز فيه على تأمين المجتمع ككل واصطياد المجرمين وقد يستغرق العمل سنة أخرى للتوصل إلى هذا النموذج، كما أنها تعمل مع شرطة دبي لجعل الكلب الذكي يعمل لمسافات طويلة، بتقنيات وكاميرات ذات مواصفات خاصة يمكنها من تحديد الأشخاص المطلوبين من خلال تقنية التعرف بالوجوه وتحديد المخدرات وغيرها من المواد المحظورة، وإصدار تنبيه لغرفة عمليات الشرطة.

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