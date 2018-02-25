سيارات ذاتية القيادة مدعومة بسائقين عن بعد قد تختبر في أبريل

أخبار الآن | سان فرانسيسكو - أمريكا ( رويترز )

قالت إدارةُ السيارات بولايةِ كاليفورنيا الأمريكية إن سيارات ذاتية القيادة مدعومة بسائقينِ من البشر للتحكمِ في أنظمةٍ الكمبيوتر المزودة بها عن بعد بدلا من وجود سائق احتياطي على عجلة القيادة قد تُختبر على طرقِ الولاية في أبريل نيسان المقبل.

ويعدُ الاعتمادُ على شخصٍ يمكنهُ التحكمُ عن بعد في عددٍ من السياراتِ الذاتية الحركة خطوةً ستسمحُ بفتحِ مسارٍ لتحقيقِ الربحية في مجالِ تكنولوجيا القيادة الذاتية الوليد من خلال التخلص من شروط الولاية ذات الصلة بوجود عقل بشري داخل تلك السيارات.

وتستخدم تكنولوجيا التحكم عن بعد بالفعل في وكالة ناسا والجيش. ومن المتوقع أن تتم الموافقة على القوانين الجديدة التي تسمح باستخدامها في وقت لاحق من هذا الشهر لتدخل حيز التنفيذ في أبريل نيسان بعد فترة مدتها شهر لإعلانها للجمهور.

وتعمل شركات مثل نيسان ووايمو وأخرى مبتدئة مثل زوكس وفانتوم أوتو وستارسكي روبوتيكس على التكنولوجيا التي تسمح لشخص بالتحكم عن بعد في سيارة في حالة تعرض نظم القيادة الذاتية الرئيسية لأي مشكلة.

ومن المنتظر الموافقة على القوانين الجديدة المنظمة في السادس والعشرين من فبراير شباط من قبل الوكالة المعنية بالامتثال للقانون في ولاية كاليفورنيا.

وخلال فترة الثلاثين يوما التي ستبدأ في الأول من مارس آذار للإعلان عن الخدمة الجديدة للجمهور، ستعد الشركات تطبيقاتها ومن المحتمل إصدار أول تصاريح في الثاني من أبريل نيسان وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم إدارة السيارات في ولاية كاليفورنيا جيسيكا جونزاليز لرويترز.



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