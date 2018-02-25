أول إنسان شبه آلي يطالب الحكومات بالاستعداد للمزيد من أمثاله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

"على الحكومات الاستعداد للمزيد من الناس شبه الآليين" كانت هذه الرسالة التي وجهها أول رجل شبه آلي البريطاني نيل هاربيوسن للدول من خلال القمة العالمية للحكومات في دبي الأسبوع المنصرم.

يعرف نفسه هاربيسون بأنه أول Cyborg "سايبورغ" أو رجل آلة تعترف به السلطات رسميا، فبدلاً من رؤية عالم رمادي بسبب مرض ولد به يمنع من رؤية أي درجة من الألوان، يستطيع هاربيسون سماع سيمفونيةٍ من الألوان - وبالفعل، يمكنه أيضاً الإستماع إلى الوجوه واللوحات.

سايبورغ "Cyborg" اسم تمّ اقتباسه من عالم الكرتون وأطلق على مرضى عمى الألوان، الذين زرعت لهم أعين إلكترونية للتعرف على الألوان عبر إشارات صوتية ترسلها العين إلى الدماغ.

يقول هاربيسون "أنا (سايبورغ) رجل شبه آلي التكنولوجيا مدمجة بجسمي، هذا اللاسلكي يمكنني من رؤية الألوان بشكل أوسع من الإنسان العادي، بداية من الأشعة تحت الحمراء حتى الأشعة فوق البنفسجية".

وأضاف هاربيسون "كذلك متصل بالإنترنت فيمكنني من تلقي الألوان من حول العالم، ومتصل بالأقمار الصناعية لتلقي الألوان من الفضاء، هذا جزء من جسمي أنا لا أرتدي لاسلكي ولكن جسمي به لاسلكي إنه جزء من شخصيتي"، متما "أرى أن الحكومات لابد أن تعترف بأشخاص التكنولوجيا جزء من هويتهم".

منح هذا الجهاز لـ"نيل" قدرات مميزة، حيث يسمح له أيضا بسماع الألوان التي لا تستطيع العين البشرية رؤيتها مثل الأشعة تحت الحمراء وفوق بنفسجية.

ويرى نيل أن العين الالكترونية تقرّبه من الطبيعة كونه يشعر بأشياء موجودة في الطبيعة لا يمكن لجسد الإنسان أن يشعر بها، مثل الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، مما يمكن ارتباطه بالطبيعة وكذلك بالحيوانات كون البعض منها يتواصل بهذه الأشعة. كما يشعر أن ارتباطه بالفضاء أقوى، ويسمع هاربيسون الآن 360 درجة مختلفة لجميع الألوان.

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