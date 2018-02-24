"نيسان" اليابانية تطرح سيارة أجرة ذاتية القيادة

أخبار الآن | طوكيو - اليابان (ا ف ب)

تستعد شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات، لطرح خِدمة سيارة أجرة ذاتية القيادة في اليابان، في الخامس من شهر مارس/آذار المقبل.

وأطلقت نيسان خدمتها الجديدة بالتعاون مع شركة DeNA، مطورة تطبيق Easy Ride والذي يتيح طلب سيارات الأجرة من خلاله، بحسب ما ذكر موقع The Verge.

وسيكون اختبار تاكسي "نيسان" محدود المسافة في البداية، إذ ستكون رحلاته متوافرة لسكان منطقة ميناتو ميراي من يوكوهاما، في محافظة كاناغاوا اليابانية، وستسير على مسار يبلغ طوله 4.5 كيلومترات بين مقر "نيسان" العالمي ومركز تسوق يوكوهاما.

كما أنه تم إنشاء مركز عمليات عن بعد لمراقبة رحلات السيارات.

وعند استقلال التاكسي، فإن الراكب يخبر شاشة عرض تكون أمامه، بمكان وجهته، والتي ترشح له أماكن من الممكن أن يزورها أيضا، كما أن تطبيق "إيزي رايد" يوفر 40% خصما لتجار التجزئة ومطاعم.

وعند نهاية الجولة، سيطلب تاكسي "نيسان" من الراكب إكمال استبيان، بشأن جودة الرحلة، ورأيه في السعر، والخصومات المقدمة له.

وأعلنت "نيسان" بأنها ستنشر خدمة التاكسي الذاتي القيادة في عدد أكبر من الدول، مع حلول عام 2020.

يذكر أن هناك شركات عالمية أخرى، تسعى لاقتحام سوق سيارات الأجرة ذاتية القيادة، مثل "فورد" و"جنرال موتورز".

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