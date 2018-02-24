تراجع مبيعات الهواتف الذكية للمرة الأولى منذ 2004

أخبار الآن | دبي - االامارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفَ تقريرٌ حديث عن أن مبيعات الهواتف الذكية انخفضت للمرةِ الأولى على الإطلاق فى الربع الرابع من عام 2017 الماضي

وقالت شركة أبحاث إن صناعَ الهواتف باعوا ما يقرب من 408 ملايينِ جوالٍ ذكي للعملاء خلالَ هذا الربع، بانخفاض 5.6 فى المئة عن نفس الفترة من العام الماضي، وهذا يمثل أول انخفاض سنوي منذ أن بدأت الشركة في تتبع سوق الهواتف الذكية فى عام 2004.

واضاف المحلل "أنشول جوبتا" إن عددا أقل من الناس قاموا باستبدال هواتفهم البسيطة بأخرى ذكية، بسبب نقص الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، وهذا دفعهم إلى شراء هواتف أخرى بسيطة بتصميم أفضل، وأكمل أن الأشخاص الذين يمتلكون الهواتف الذكية بالفعل أصبحوا يحتفظوا بها لفترة أطول ولا يحدثون بشكل مستمر.

وعلاوة على ذلك، على الرغم من أن الطلب على الهواتف ذات الجودة العالية، التى تحتوي مزايا اتصال 4G وميزات كاميرا أفضل ظل قويا، إلا أن الأرقام تشير إلى أن هناك تباطؤ فى الشراء، علي الرغم من بعد ما ارتفعت اسـعار آخر وأكبر الهواتف.

ويشير التقرير إلى أن سامسونغ تمكنت من التمسك بالمركز رقم 1 فى الربع الرابع بالرغم من أن المبيعات انخفضت بنسبة 3.6 فى المائة لتصل الى 74 مليون وحدة، وستقوم الشركة يوم الأحـد بالكشف عن آخر جوال لها وهو جلاكسى S9، وتأتي أبل فى المرتبة الثانية.



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