هل يأتي اليوم الذي يعبث فيه القراصنة في جسدك؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



حذر خبراء في الأمن الرقمي، في دراسة حديثة، من خطر تعرض زراعة الأجهزة الطبية، في المستقبل، لمخاطر القرصنة الإلكترونية، وهو ما ينذر بمخاطر صحية للمرضى.

وأفادت دراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لطب القلب، أن زرع عدد من الأجهزة الطبية داخل جسم الإنسان، يمكن أن يشكل ثغرة أمام القراصنة، وضربوا مثالا على ذلك بمنظم نبضات القلب.

وإذا تمكن القراصنة من الوصول إلى أجهزة طبية مماثلة في جسم الإنسان، فإنهم قد يلحقون به ضررا كبيرا، دون أن يكونوا على مقربة منه.

ووفقا لسكا نيوز، ينصح الخبراء، مصممي الأجهزة الموجهة للزراعة، بدراسة هذه الاحتمالات، لتفاديها في المستقبل، وفق موقع "بي جي آر".

ولا يوجد اتصال كبير بين الأجهزة الطبية المزروعة والعالم الخارجي، في الوقت الحالي، ولا يمكن لأي "قرصان" إلكتروني أن يصل إليها. لكن بعض الأجهزة الجديدة أصبحت تسمح للأطباء بأن يطلعوا على وضع المريض، دون أن يكونوا في حاجة إلى زيارة المستشفى.





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