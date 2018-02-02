أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط شهريًا لتطبيق واتساب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلنت شركة فيسبوك في تقرير النتائج المالية الأخير الذي كشفت عنه مؤخرا أن عدد مستخدمي تطبيق واتساب المملوك لها وصل الآن إلى 1.5 مليار مستخدم نشط شهريا، وهو ما يعد قفزة في عدد مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم.

وأشارت الشركة التكنولوجية العملاقة إلى أن مستخدمي التطبيق يتبادلون 60 مليار رسالة يوميا، بالإضافة إلى ارتفاع عدد مستخدمى ميزة Status داخل التطبيق إلى 300 مليون شخص يوميا، وهي الميزة التي تسمح للمستخدمين بنشر صور ومقاطع فيديو تختفي بعد 24 ساعة، وتشبه إلى حد كبير ميزة "القصص" المتاحة على فيسبوك وإنستغرام، وهذه الأرقام تدفع التطبيق ليكون واحدا من أكثر التطبيقات استخداما على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن فيسبوك بدأت فى تنفيذ خطتها للاستفادة ماديا من تطبيق واتساب، وهذا بعد إعلانها عن نسخة واتساب للأعمال، التى توفر حسابات خاصة لأصحاب الأعمال يمكن من خلالها التواصل مع عملائهم.

وبالعودة إلى عام 2014، كان تطبيق واتساب في ذلك الوقت يملك 450 مليون مستخدم نشط شهريا و 315 مليون مستخدم نشط يوميا.

وخلال المؤتمر الذي كشفت فيه فيسبوك عن نتائجها المالية للربع الرابع من العام 2017، كشف مارك زوكربيرج أيضا بأن تطبيق إنستغرام هو التطبيق الأكثر إستخداما لنشر القصص " Stories "، ويليه تطبيق واتساب في المرتبة الثانية.

يذكر ان هناك 300 مليون مستخدم نشط يوميا على كل من إنستغرام و واتساب الذين يستخدمون ميزة القصص، كلاهما تقريبًا ضعف مستخدمي ميزة القصص في تطبيق Snapchat. وهذه الأرقام ستواصل النمو لأن أبحاث الفيسبوك تلمح إلى ذلك.

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