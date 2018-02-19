كيف تمنع استغلال حاسوبك في تعدين العملات الرقمية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات (غرفة الاخبار)

ذكرت تقارير إعلامية أن بعض المواقع الإلكترونية تستخدم جهاز حاسوبك في عملية تعدين العملات الرقمية، وهو الأمر الذي كانت شركات الأمن الإلكتروني تحذر منه في وقت سابق.

شركات الأمن الإلكتروني قالت إن بعض المواقع تعتمد على "ملفات جافا سكريبت" بشكل خفي لاستغلال زوارها والقيام بعملية تعدين العملات الرقمية.

وأوضحت أنه من الممكن أن تأتي هذه الملفات على شكل برامج ضارة تُثبت على جهاز المستخدم، دون علمه، وتستطيع الاستمرار في عملية التعدين حتى بعد إغلاق المتصفح.

وتؤكد الشركات ذاتها أن الأمر برمته غير ضار ولا يشكل أي خطر لا على المستخدم ولا على الحاسوب، وفقا لما ذكرت "البوابة العربية للأخبار التقنية".

كيف تمنع تعدين العملات على حاسوبك وبالتالي حمايتك من المساءلة القانونية ..

أول حل يكمن في تعطيل الجافا سكريبت على مواقع معينة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم تصفح بعض المواقع بشكل جيد، خصوصا تلك التي تعتمد كثيرا على جافا سكريبت، مثل "فيسبوك" و"تويتر".

استخدام بعض الإضافات: لمستخدمي "غوغل كروم" ينصح باستعمال إضافة "No Coin" أو "minerBlock" أو "Anti Miner". ويمكن لمستعملي "فايرفوكس" ومتصفحي "أوبرا" تحميل إضافة No Coin أو minerBlock.

وتعمل هذه الإضافات على إدراج النطاقات المعروفة والنصوص البرمجية للتعدين، ويتم تحديثها بانتظام حتى يتم منعها.¤WA8 4876

يشار إلى أن عملية التعدين يمكنها أن يؤثر على أداء وعمر البطارية في جهاز حاسوبك بالإضافة إلى زيادة في فاتورة الكهرباء.

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