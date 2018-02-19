تطبيق جديد يتيح الاتصالات الخلوية في غياب الإشارة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د ب ا)



طور باحثون ألمان تطبيقاً جديداً يدعى "سمارتر" يتيح استخدام الهواتف الذكية في إجراء اتصالات في حالة عدم وجود إشارة أو تغطية من شبكات الاتصالات، وذلك بالتعاون مع مكتب الحماية المدنية ووزارة الأبحاث في ألمانيا، وتعتمد فكرة التطبيق على استخدام شريحة الاتصال الاسلكي "واي فاي" الموجودة في الهاتف الذكي للاتصال مع الأجهزة الأخرى الموجودة في المناطق المجاورة والتي تحتوي على نفس التطبيق دون الحاجة إلى وجودة تغطية من شبكات الاتصالات.

ونجح العلماء الألمان في تحقيق اتصال بين الأجهزة الذكية على بعد يتراوح بين 200 و250 متراً في الأماكن المفتوحة باستخدام التطبيق الجديدة، وبعد تحقيق الاتصال مع الجهاز الآخر الموجود على مسافة 200 متر لطلب المساعدة، يمكن لهذا الجهاز إجراء اتصال بنفس التقنية مع جهاز آخر على نفس البعد، وهكذا حتى يتم الوصول إلى جهاز موجود في نطاق تغطية شبكات الاتصالات لطلب النجدة.

ويمكن استخدام التطبيق الجديد في مجموعة عديدة من الحالات مثل انقطاع التيار الكهربائي أيضاً أو التعرض لهجوم معلوماتي أو لكارثة طبيعية، واختبرت التكنولوجيا الجديدة بنجاح في تجربة واسعة النطاق لكن مازال هناك وقت طويل قبل أن تكون متاحة للاستخدام اليومي.

وأضاف "هوليك" أنه لسبب ما لم تدعم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد والمستخدمة في التجربة متطلبات هذا النوع من الاتصال بشكل تلقائي "واضطررنا إلى تعديلها فنياً وإجراء تغييرات كبيرة عليها"، وقال إن الأساس العلمي لهذه التكنولوجيا ثبتت صحته والكرة الآن في ملعب منتجي الهواتف الذكية لكي يدعموها في أجهزتهم.

اقرأ أيضا:

تطبيق يمنحك مكافآت إذا خففت إدمان فيسبوك



