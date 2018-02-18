هل سيدفع فيسبوك ربع مليون يورو يومياً؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

هدَّدت محكمة بلجيكية شركة فيسبوك بغرامة تصل إلى 100 مليون يورو (125 مليون دولار) إذا استمرت في مخالفة قوانين الخصوصية، من خلال تتبُّع الناس على مواقع طرف ثالث.

وقالت شركة فيسبوك التي سيتم تغريمها 250 ألف يورو يومياً، أو ما يصل إلى 100 مليون يورو، إذا لم تمتثل مع حكم المحكمة، في بيان، إنها سوف تستأنف الحكم.

وفي قضية رفعتها هيئة مراقبة الخصوصية في بلجيكا، قضت المحكمة أيضاً بأنه يتعين على فيسبوك حذف جميع البيانات التي جمعها بشكل غير قانوني عن المواطنين البلجيكيين، ومن ضمنهم الأشخاص غير المستخدمين لفيسبوك بأنفسهم.

وقالت المحكمة إن مجموعة التواصل الاجتماعي تستخدم طرقاً مختلفة لتعقُّب سلوك الأشخاص عبر الإنترنت إذا لم يكونوا على الموقع الإلكتروني للشركة، من خلال وضع ملفات تعريف الارتباط ونقاط غير مرئية على مواقع طرف ثالث.

وردّت شركة فيسبوك أن التكنولوجيا التي تستخدمها تتماشى مع معايير الصناعة، وتمنح المستخدمين الحق في رفض جمع البيانات على مواقع الإنترنت والتطبيقات على برنامجها المستخدم للإعلانات.

وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل فإنّ المواجهة بين الشركة ولجنة الخصوصية البلجيكية قد بدأت منذ فترة طويلة وتحركت الأخيرة من خلال دعوى قضائية مستعجلة في العام 2015. وحصلت على حكم لصالحها ضد شركة «فيسبوك» التي كانت تواجه نفس المشكلة في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي وأبرزها ألمانيا وفرنسا.

من جانبها، أفادت شركة فيسبوك أنّ التكنولوجيا التي تستخدمها تتماشى مع معايير الصناعة، وتمنح المستخدمين الحق في رفض جمع البيانات على مواقع الإنترنت والتطبيقات على برنامجها المستخدم للإعلانات. وفي منتصف يونيو 2015، بدأ النظر في دعوى قضائية تقدمت بها لجنة حماية الخصوصية في بلجيكا، ضدّ شركة فيسبوك، كانت تتضمن اتهامات للشركة تتعلق بانتهاكات قانون الخصوصية، وبما يتعارض مع القوانين البلجيكية والأوروبية.

حينها، قال الإعلام البلجيكي إنّه وفقا لتحقيق أجرته اللجنة، فإنّ الشروط الجديدة لاستعمال فيسبوك تحتوي على عدد من الانتهاكات للقوانين البلجيكية والأوروبية في مجال حماية الحياة الخاصة.

وقال رئيس اللجنة وليم ديبوكلير إن طريقة الشبكة في معالجة وتجهيز بيانات أعضائها، وأيضا لغير الأعضاء تطرح تساؤلات.

وتجري متابعة حتى الأشخاص الذين يرفضون صراحة أن يتم تتبعهم. ويعرف فيسبوك أي المواقع يزورون من دون أن يكون لديهم علم بذلك، وهو بذلك يخرق قوانين حماية الحياة الخاصة ..

حسب تقارير إعلامية في وقت سابق، فقد اتهمت لجنة حماية الخصوصية في بلجيكا شركة فيسبوك الأمريكية بانتهاك قانون الخصوصية الأوروبي بتتبعها المشاركين على الإنترنت من دون موافقتهم والتهرب من أسئلة المنظمين المحليين. وتعمل لجنة حماية الخصوصية البلجيكية بالتعاون مع شركاء في ألمانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا، وشنّت هجومها بعد أن حاولت التعرف على ممارسات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

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