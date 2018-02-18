كروية الأرض من عدمها تثير الجدل بمواقع التواصل الإجتماعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عمر السامرائي)

في كل يوم، يتحوّل الآلاف في مجالات الفلك والفضاء والجيولوجيا والهندسة، من الإيمان بكروية الأرض كما هو معروف طيلة القرون الماضية، إلى الإيمان بأنها مسطحة، ويقدّمون الأدلّة على ذلك، منها ما هو نظري، ومنها ما هو تجريبي، ومنها ما هو مُقتبس من الموروثات!

مؤخراً، نشرت صورة مسربة من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" يظهر فيها كوكب الأرض مسطحا. وقد أثارت هذه الصورة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي حول موضوع كروية الأرض من عدمها.

أحد المغردين يدعى زايد يقول إن الشك يساوره حول هذا الموضوع وأكد أنه يبحث حاليا للتوصل إلى أدلة علمية. وكتب مغردا " ياجماعة انا بديت اشك بموضوع كروية الارض، جاري البحث في الموضوع واستنتاج الادلة العلمية بسطحية الارض"

أما المغرد خالد صديق فكتب على تويتر: "تذكرتكم وأنا على ارتفاع ١١ ألف قدم، بالقرب من دائرة القطب الشمالي، أنظر من خلال النافذة وأرى كروية الأرض والشمس ترتفع شيئاً فشيئاً، أنظر إلى ساعتي وأرى كروية الأرض أيضاً"

في حين كتب المغرد بن آدم " قبل أكثر من أربعة قرون من ولادة العالِمين البولندي نيكولاس كوبرنيكس والإيطالي غاليليو غاليلي، اللذين صدما المجتمع الأوروبي بآرائهما في #كروية_الأرض ودورانها، ودفعا الثمن غالياً، كان العالِم #أبو_الريحان_محمد_البيروني يؤلف كتابه "القانون في علم الهيئة والنجوم"

مغرد من السعودية رأى أنه من الصحيح أن نبدأ من حيث توقف من سبقنا لا ان نعيد ونكرر الاسطوانة من جديد !!

وتساءل قائلا "كيف يختلف الظل بين شمال المملكة وجنوبها لو كانت #الارض_مسطحه كيف يثبت نجم الشمال وصفحة السماء كلها تتغير ! كيف نرى النجوم بشكل معين في جنوب الكرة الأرضية وفي نفس الوقت نراها بشكل اخر في شمال الكرة."؟!

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